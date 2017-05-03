Харийс Витолиньш: "Капризов не тренировался со сборной России из-за правил ИИХФ"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш подвел итоги первой тренировки национальной команды в Кельне в преддверии чемпионата мира по хоккею-2017. Специалист рассказал о подготовке команды Олега Знарка.

– Долетели хорошо, - сказал Витолиньш. - И хорошо, что приехали сюда за два дня. Потому что первый день всегда такой хаотичный: получать экипировку, носиться по раздевалкам. И это уже не так, как было на московском чемпионате мира, там просторно было. Здесь как-то узко. Так что хорошо, что первый день такой. Завтра уже войдем в предыгровой ритм, будет тихий такой день, подготовительный. Все идет по плану.

– Что с тремя хоккеистами, которые не катались сегодня? (Береглазов, Капризов и Светлаков. – Прим. "СЭ")

– Просто по правилам ИИХФ на лед может выходить не более 25 хоккеистов. Так-то мы с составом еще не определились. А на первый матч заявим 12 нападающих и 7 защитников. Так что еще три места будет свободных. Решили так, что начнем с заявкой в 19 полевых и двумя вратарями, то есть 21 человек, а дальше будем смотреть.

– Можно ли сказать, что те, кто сегодня не катался, в заявку наверняка не попадут?

– Как пойдет. Никогда не знаешь, что может случиться. К тому же правила есть такие, что ты можешь даже поменять аккредитацию любого игрока на того, который сейчас не аккредитован.

– Заявка утром в день игры?

– Да, утром заявим 7 защитников и 12 нападающих.

Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.