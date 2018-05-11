Гусев - в первом звене сборной России вместе с Дацюком и Капризовым

Нападающий Никита Гусев на тренировке сборной России накануне матча чемпионата мира со Швейцарией включен в первое звено. Партнерами по тройке форварда, внесенного в заявку по ходу турнира и пока не принимавшего участие в играх, стали Павел Дацюк и Кирилл Капризов. Именно в таком сочетании хоккеисты выступали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, на которой национальная команда завоевала золото.

Сочетания сборной России

"Красные": Владислав Гавриков – Богдан Киселевич. Никита Гусев – Павел Дацюк – Кирилл Капризов.

"Белые": Никита Нестеров – Никита Зайцев. Михаил Григоренко – Артем Анисимов – Павел Бучневич.

"Синие": Егор Яковлев – Алексей Береглазов. Евгений Дадонов – Сергей Андронов – Илья Михеев

"Желтые": Никита Трямкин. Александр Барабанов – Илья Каблуков – Максим Шалунов. Никита Сошников, Максим Мамин.

На турнире в Дании россияне победили Францию (7:0), Австрию (7:0) и Белоруссию (6:0) и уступили Чехии (3:4 ОТ). В субботу, 12 мая, команда Ильи Воробьева сыграет со Швейцарией, начало встречи в Копенгагене – в 21.15 по Москве. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия – Швейцария.

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