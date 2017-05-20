Григорий Дронов: "Всей молодежкой будем болеть за сборную России в матче с Канадой"

Защитник "Магнитки" и молодежной сборной России Григорий Дронов пожелал удачи национальной команде в полуфинальном матче чемпионата мира-2017 против Канады. Бронзовый призер МЧМ-2017 находится в составе молодежке на сборе в Сочи и готовится к выступлениям на "Кубке Черного моря", который пройдет с 26 по 29 мая.

- Конечно же, ветераном молодежки я себя не считаю, на "Кубке Черного моря", кстати, вообще дебютант, - приводит пресс-служба ФХР слова Дронова. – Нам сразу объявили, что старые заслуги в расчет приниматься не будут, надо все доказывать заново, и шансы у всех кандидатов сейчас равны. Еще раз принять участие в МЧМ – это моя мечта, и остальные ребята хотят того же. Поэтому конкуренция очень высокая. Все стараются, выкладываются по полной уже здесь, хотя до чемпионата мира еще семь месяцев. В Сочи все нравится: условия для тренировок, возможность пообщаться со старыми знакомыми, по ходу сезона такой шанс выпадает редко. Сегодня все будем болеть за нашу национальную сборную в полуфинале с канадцами. Пользуясь случаем, хочу пожелать команде удачи от лица молодежной сборной России.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.