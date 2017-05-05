Евгений Дадонов: "Не веду переговоры с "Вегасом"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после матча группового турнира чемпионата мира-2017 со Швецией (2:1) назвал скандинавов претендентами на медали. Также он подчеркнул, что думает исключительно о национальной команде, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Напомним, ранее "СЭ" сообщал, что 28-летний форвард продолжит карьеру в "Вегасе".

– Надо было отыгрываться, идти на ворота, больше бросать, что мы и начали делать, – сказал Дадонов.

– Как шведы по сравнению с Евротуром?

– Не стоит сравнивать. Цена ошибки намного выше. Команда у них хорошая. Это один из претендентов на медали.

– Сборной России есть куда прибавлять?

– За счет старания и на максимуме, но, безусловно, есть куда добавлять. Надеюсь, с каждой игрой мы будем только лучше играть.

– Здорово, что начали со шведами?

– Хорошая проверка была для первого матча, чтобы понять, над чем работать дальше.

– Следующий соперник будет послабее.

– Для многих игроков и тренеров это не первый чемпионат мира, и все знают, что делать и когда. Все будет нормально.

– Правда, что подпишете контракт с "Вегасом"?

– Я ничего не подписывал. Сейчас ни с кем не веду переговоры. Этим занимаются агенты, а я сейчас в сборной, и все разговоры о клубе я бы оставил на потом.

"СЭ" вел трансляцию матча Швеция - Россия