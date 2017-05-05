"Вегас" может подписать Дадонова

Как стало известно "СЭ", новичок НХЛ "Вегас Голден Найтс", сегодня объявивший о подписании контракта с форвардом СКА Вадимом Шипачевым, планирует пополниться его партнером по звену в петербуржском клубе и сборной России – Евгением Дадоновым.

Переговоры находятся в завершающей стадии, и официально о переходе 28-летнего хоккеиста может быть объявлено уже во время чемпионата мира. Форвард выступает за петербургский клуб с 2014 года, в минувшем сезоне он провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 66 (30+36) очков. В плей-офф он записал на свой счет 19 (9+10) очков в 18 встречах. Напомним, что в НХЛ Дадонов был задрафтован "Флоридой" в 2007 году под общим 71-м номером. За "Пантерз" он выступал с 2009 по 2011 год.

Незолотой рыцарь. Почему Шипачев выбрал НХЛ