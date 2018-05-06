Евгений Дадонов: "Надеюсь, что не расслабимся"

Нападающий сборной России Евгений Дадонов после победы над Австрией (7:0) в матче группового турнира чемпионата мира выразил надежду, что команда не потеряет концентрацию. Россияне в первой игре с таким же счетом разгромили Францию.

- Второй раз 7:0. Не расслабитесь?

- Надеюсь, что нет, и что такие игры тоже полезны. Стараемся прибавлять.

- С кем было потяжелее: с Францией или Австрией?

- Показалось, что с Францией. Любая команда может доставить неудобства. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча Австрия - Россия //

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