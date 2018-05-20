Экс-глава Латвийской хоккейной федерации: "Решение о проведении ЧМ-2021 вместе с Белоруссией было неверным"

Бывший президент Латвийской хоккейной федерации Киров Липман назвал ошибкой решение его страны и Белоруссии о совместном проведении чемпионата мира в 2021 году. Турнир пройдет в Риге и Минске с 7 по 23 мая, белорусская столица примет полуфиналы а также игру за третье место и финал мирового первенства.

Липман руководил федерацией с 1998 по 2016 годы. При нем Латвия впервые в своей истории приняла чемпионат мира – турнир прошел в Риге в 2006 году.

– Если откровенно, я не сторонник такого совместного проведения по одной простой причине: есть прерогатива для той страны, которая проводит полуфиналы и финал, и Белоруссия поставила такое условие, чтобы проводить турнир, – цитирует ТАСС Липмана. – Если бы я не ушел из федерации, то я бы сам провел чемпионат мира – ИИХФ мне обещала, что турнир полностью проведет Латвия. Но сыграли свою роль коммерческие интересы: "Арена Рига" принадлежит совладельцу "Динамо" Савицкису, который хотел избежать конкуренции и категорически был против строительства второго дворца. Тогда искали выход и нашли, что вторая арена будет в Белоруссии, хотя с точки зрения интереса наших зрителей и страны это было неправильным.

Я ее (финансовую нагрузку. - Прим. "СЭ") выдержал в 2006 году, когда было еще тяжелее в этом плане. Я построил две арены – государство пошло мне навстречу, но второй дворец был временным и его пришлось, к сожалению, разобрать.