До старта ЧМ сборная России, скорее всего, заявит 21 хоккеиста

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов сообщил о последних новостях национальной команды. Сегодня она провела тренировку в Дании накануне старта чемпионата мира - завтра россияне сыграют с Францией.

– Сборная, скорее всего, заявит до старта турнира двух вратарей, семь защитников и 12 нападающих, - сказал специалист. - Никита Гусев прибудет в расположении команды 4-5 мая. Сегодня на тренировке наигрывали две спецбригады большинства – в одной было четверо нападающих, в другой – трое. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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