Директор "Ледового дворца" не в курсе возможного сноса объекта

Директор спортивно-концертного комплекса "Ледовый" Николай Скляренко заявил, что ему не разъяснили информацию о возможном сносе объекта, для строительства новой арены. Ранее сообщалось, что на месте старого комплекса будет построена новый ледовый стадион к чемпионату мира по хоккею-2024.

– Я уже написал три письма собственникам объекта с просьбой разъяснить ситуацию, – цитирует "Фонтанка" Скляренко. – Мне до сих пор никто не ответил. Поэтому и мне пока вам сказать нечего. Мы подчиняемся комитету по спорту. Мне пока эта ситуация непонятна, что собственник ничего не говорит, а люди, которые к СКК сейчас никакого отношения не имеют, делают разные заявления. Наверное, они имеют такие гарантии.