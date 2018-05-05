Датчане начали домашний чемпионат мира с победы над Германией

В матче группового турнира чемпионата мира сборная Дании в серии буллитов обыграла Германию со счетом 3:2. Победный буллит реализовал Франс Нильсен.

Чемпионат мира

Группа B

Германия - Дания - 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Й. Йенсен - 1 (бол., Й.Б. Йенсен, Ф. Нильсен), 28:44 - 0:1. Драйзайтль - 1 (Элиц), 32:12 - 1:1. Сторм - 1 (бол., Хардт, Ларсен), 35:17 - 1:2. Элиц - 1 (Драйзайтль, М. Мюллер), 50:43 - 2:2.

Победный буллит: Ф. Нильсен.

Вратари: Пильмайер - Андерсен.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 37 (11+5+18+3) - 28 (9+9+7+3).

Судьи: Кубуш, Рантала.

4 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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