Чемпионат мира

00:00 | Хоккей — Чемпионат мира

Датчане начали домашний чемпионат мира с победы над Германией

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В матче группового турнира чемпионата мира сборная Дании в серии буллитов обыграла Германию со счетом 3:2. Победный буллит реализовал Франс Нильсен.

Чемпионат мира

Группа B

Германия - Дания - 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Й. Йенсен - 1 (бол., Й.Б. Йенсен, Ф. Нильсен), 28:44 - 0:1. Драйзайтль - 1 (Элиц), 32:12 - 1:1. Сторм - 1 (бол., Хардт, Ларсен), 35:17 - 1:2. Элиц - 1 (Драйзайтль, М. Мюллер), 50:43 - 2:2.

Победный буллит: Ф. Нильсен.

Вратари: Пильмайер - Андерсен.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 37 (11+5+18+3) - 28 (9+9+7+3).

Судьи: Кубуш, Рантала.

4 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

приехал Драйзайтль и всю команду поломал бггг))) Навоз всегда все портит своим запахом)))

00:42

Тропическая гемангиома Мовсисяна

мощь немецкого хоккея дала сбой в первой же игре после олимпиады ухахаха))) вроде пьют баварское, но все равно не получается)))

00:41

Thomas_Boy_

Вы таки не поверите, но на ОИ Германия играла в финале.

00:05

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