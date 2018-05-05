Датчане начали домашний чемпионат мира с победы над Германией

В матче группового турнира чемпионата мира сборная Дании в серии буллитов обыграла Германию со счетом 3:2. Победный буллит реализовал Франс Нильсен.
Чемпионат мира
Группа B
Германия - Дания - 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Й. Йенсен - 1 (бол., Й.Б. Йенсен, Ф. Нильсен), 28:44 - 0:1. Драйзайтль - 1 (Элиц), 32:12 - 1:1. Сторм - 1 (бол., Хардт, Ларсен), 35:17 - 1:2. Элиц - 1 (Драйзайтль, М. Мюллер), 50:43 - 2:2.
Победный буллит: Ф. Нильсен.
Вратари: Пильмайер - Андерсен.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 37 (11+5+18+3) - 28 (9+9+7+3).
Судьи: Кубуш, Рантала.
4 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
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Тропическая гемангиома Мовсисяна
приехал Драйзайтль и всю команду поломал бггг))) Навоз всегда все портит своим запахом)))
00:42
Тропическая гемангиома Мовсисяна
мощь немецкого хоккея дала сбой в первой же игре после олимпиады ухахаха))) вроде пьют баварское, но все равно не получается)))
00:41
Thomas_Boy_
Вы таки не поверите, но на ОИ Германия играла в финале.
00:05