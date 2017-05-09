Дания обыграла Словакию по буллитам

Сборная Дании победила Словакию в матче группового турнира чемпионата мира-2017. Датчане одержали первую победу на турнире и занимают седьмое место в группе A, словаки идут шестыми. Следующим соперником Дании станет сборная России, с которой скандинавы встретятся 11 мая.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа A

Словакия - Дания - 3:4 Б (0:1, 0:2, 3:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хардт - 2 (бол., Сторм, Грин), 16:20 - 0:1. Русселль - 1 (Бау-Хансен, О. Лауридсен), 24:46 - 0:2. Поульсен - 1 (О. Лауридсен, Грин), 39:57 - 0:3. Гернат - 1 (Миклик, Хашчак), 41:22 - 1:3. Ближняк - 1 (бол., Хашчак, Дравецки), 46:05 - 2:3. Миклик - 3 (бол., Черешняк, Дравецки), 51:53 - 3:3.

Победный буллит: Грин.

Вратари: Ю. Гудачек - Дам.

Штраф: 14 - 16.

Броски: 32 (12+9+7+4) - 25 (8+5+8+4).

Судьи: Лемелин, Линде.

Кельн. LANXESS arena.