Чемпионат мира-2018 по хоккею. Швеция - чемпион!

Матч за третье место
США - Канада - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы: Крайдер - 3 (бол., Ларкин, Дебринкэт), 26:40 - 1:0. Власик - 1 (Хорват, Террис), 38:06 - 1:1. Бонино - 1 (бол., Кейн), 53:21 - 2:1. Ли - 4 (п.в., Макэвой), 57:45 - 3:1. Крайдер - 4 (п.в.), 58:18 - 4:1.
Вратари: Кинкейд - Макэлхинни (56:58 - 57:45, 57:55 - 58:18).
Штраф: 4 - 14.
Броски: 37 (11+16+10) - 25 (6+11+8).
Судьи: Каукокари, Кубуш.
20 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Финал
Швеция – Швейцария – 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Нидеррайтер - 4 (Йоси, Фиала), 16:38 - 0:1. Нюквист - 4 (Экхольм), 17:54 - 1:1. Майер - 2 (бол., Корви, Йоси), 23:13 - 1:2. Зибанежад - 6 (бол., Экман-Ларссон), 34:53 - 2:2.
Победный буллит: Форсберг.
Вратари: Нильссон - Дженони.
Штраф: 4 - 10.
Броски: 37 (13+11+8+5) - 27 (7+8+3+9).
Судьи: Гофман, Гуен.
20 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Все о чемпионате мира по хоккею-2018: результаты и сетка плей-офф