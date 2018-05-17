Бучневич тренируется в звене с Григоренко и Анисимовым перед матчем с Канадой

Нападающий сборной России Павел Бучневич на утренней тренировке играет в звене с Михаилом Григоренко и Артемом Анисимовым перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с Канадой, сообщает ТАСС.

Отметим, что Евгений Дадонов перешел в звено к Александру Барабанову и Илье Каблукову. Нападающий Сергей Андронов тренируется вместе с Никитой Сошниковым и Ильей Михеевым.

Матч между россиянами и канадцами пройдет сегодня и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.