Блестящая комбинация России. Кузнецов открыл счет в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой

Сборная России открыла счет в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады.
Эффектную комбинацию после входа в чужую зону с участием Дмитрия Орлова, Никиты Кучерова и Артемия Панарина на 33-й минуте завершил Евгений Кузнецов броском в пустой угол ворот.
"СЭ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча //
Видеотрансляция игры Канада – Россия - по ссылке
Самый ИДЕАЛЬНЫЙ ГОЛ этого ЧМ! Настоящая хоккейная красота - Кузнецов замыкает в ПУСТЫЕ ВОРОТА! 1:0 ведём! pic.twitter.com/XY11CDxgsQ– Хоккей России (@russiahockey) 20 мая 2017 г.