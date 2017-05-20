Блестящая комбинация России. Кузнецов открыл счет в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

17:33 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Блестящая комбинация России. Кузнецов открыл счет в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой

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Сборная России открыла счет в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады.

Эффектную комбинацию после входа в чужую зону с участием Дмитрия Орлова, Никиты Кучерова и Артемия Панарина на 33-й минуте завершил Евгений Кузнецов броском в пустой угол ворот.

"СЭ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча //
Видеотрансляция игры Канада – Россия - по ссылке

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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