Блестящая комбинация России. Кузнецов открыл счет в полуфинале ЧМ-2017 с Канадой

Сборная России открыла счет в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады.

Эффектную комбинацию после входа в чужую зону с участием Дмитрия Орлова, Никиты Кучерова и Артемия Панарина на 33-й минуте завершил Евгений Кузнецов броском в пустой угол ворот.

"СЭ" ведет текстовую онлайн-трансляцию матча //

Видеотрансляция игры Канада – Россия - по ссылке