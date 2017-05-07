Айван Занатта: "Сказал сыну, что игроки сборной России всегда готовы обмануть его"

Бывший главный тренер СКА, менеджер сборной Италии на чемпионате мира-2017 Айван Занатта отметил, что итальянцам придется непросто в матче группового турнира против России. В составе итальянской сборной выступает сын Занатты, защитник Лука.

- Кто бы ни был в соперниках, нам придется непросто. Вы же видели игру со словаками, она отняла не только много физических сил, ребята оставили в субботу очень много эмоций. А так, что сказать, будем играть против команды, приехавшей за золотом, мы это понимаем.

- Какой лучший совет вы могли бы дать сыну перед матчем со сборной России?

- Я уже сказал ему, чтобы ни на секунду не отводил глаз от шайбы, уровень мастерства российских нападающих такой, что они в любой момент готовы обмануть тебя, показать бросок, а вместо этого отдать передачу, бросок в пустой угол – и гол. Россияне играют в эффектный хоккей, любят контролировать шайбу, выкидывать с ней разные трюки, к этому нужно быть готовым.

Матч Италия - Россия состоится сегодня, 7 мая, начало - в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.