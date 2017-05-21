Артемий Панарин: "А сейчас какой-то Вася на диване рассказывает. Да пошел он..."

Нападающий сборной России Артемий Панарин после победы в матче за 3-е место на чемпионате мира по хоккею-2017 над Финляндией (5:3) подчеркнул, что все его родные и близкие порадуются этой бронзовой медали, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Сколько у меня очков? – спросил Панарин.

– 17 и 3 очка отрыва от конкурентов. Как поступите с медалью?

– Поедет к деду, у него минимузей. Он – хранитель наград.

– Стать лучшим бомбардирам чемпионата мира – круто?

– Все мои родные и близкие порадуются. Эта награда дается не каждый год, в детстве мечтал об этом, а сейчас какой-то Вася на диване сидит и рассказывает... Да пошел он на х*р...

Трансляция матча Россия – Финляндия