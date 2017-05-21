Артемий Панарин: "А сейчас какой-то Вася на диване рассказывает. Да пошел он..."

Нападающий сборной России Артемий Панарин после победы в матче за 3-е место на чемпионате мира по хоккею-2017 над Финляндией (5:3) подчеркнул, что все его родные и близкие порадуются этой бронзовой медали, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.
– Сколько у меня очков? – спросил Панарин.
– 17 и 3 очка отрыва от конкурентов. Как поступите с медалью?
– Поедет к деду, у него минимузей. Он – хранитель наград.
– Стать лучшим бомбардирам чемпионата мира – круто?
– Все мои родные и близкие порадуются. Эта награда дается не каждый год, в детстве мечтал об этом, а сейчас какой-то Вася на диване сидит и рассказывает... Да пошел он на х*р...
Новоуепинни
Ваще ржачные эти роскакейные звезды )) Один со своими вшами ничего в Стэнли не может, потом через жену фотки своих копыт выкладывает. Другой с петушиными плясками от тех же вшей на ЧМ приезжает и удаляется как школьник в самые нужные моменты. Третий с Чикагой идет туда, куда он васю послал, на Италии становится лучшим банбандиром, а против пиндосов и канады - ноль без палочки )) Паноптикум и фрик-шоу, бгг
21:31
Лютый!
Kuzma84 Ты за базар ответить не можешь, убожество, иди к мамке своей под юбку, и хлебало не раскрывай. А то ведь можно и пары зубов лишиться.
21:30
Александр 7
Интересна было бы увидеть реакцию американского спортивного общества и простого болельщика из Чикаго, если бы этот персонаж сказал после поражения своей команды в плей-офф: - "А сейчас какой- то Джон на диване рассказывает. Да пошёл он..."...НО там он язык на замке держит, знает кто ему платит...
21:30
Нижний
А слабо выиграть у Канады? Что помешало?
21:29
RW.irk
Ипенья, ну ты че опять в лошпарях?) Кто вчера оба гола сделал, неужто Вася?)
21:28
Kuzma84
Лютый! - ахаха))у тебя заело или словарный запас закончился у гопника?)) я обезьян не боюсь))твои дешевые понты, иди у себя во дворе кидай, где чмошники тусуются)
21:26
Levbereg
Вообще не фартовый Чемпионат какой-то получился. Наши реально сильнее были всех, но реализация подвела. Один Панарин мог голов 15 забить. Будем надеяться, что на Олимпиаде фарт вернется и разобьют ребята дружины противников. Панарин правильно сказал. Но эмоции нужно уметь держать. Молодой еще.
21:25
Новоуепинни
Красная Машина дяде Васе ответила )) Держите меня семеро, оборжусь щас ))
21:24
Kuzma84
бронепоезд - спасибо за предупреждение, я уже это понял)просто выводят из себя такие Васи-неудачники по жизни,у которых все и во всем виноваты другие)
21:23
Kuzma84
Лютый! -олигофрен, ты потомок кроманьонцев, это же очевидно,только недавно с пальмы слез))гопник иди проспись,почту он мою хочет,чтобы ты мне и там все заспамил))если ты без мозгов, то другие нет)
21:21
Новоуепинни
Из 17 очков наверно Италии штук 12 навалял, гы? Зырил стату по США и Канаде - че-та не нашел фамилии Артемия ))
21:21
kaduly
Все кто тут присутствует и есть те Васи, только почти все думают что их это не касается, да Васи...
21:19
бронепоезд
Kuzma84 Напрасные попытки доказать что-то Лютому,он ведь на днях предлагал всем запастись вазелином и встать в позу.Так что не трать время на него как я(весь вечер на него убил,но на выходе ноль).А если по игре,игра понравилась(про турнир в целом),но на грабли всё же два раза подряд наступили,и это не радует.Поздравления сборной с бронзой,всем больше позитива.
21:18
Новоуепинни
О, Ирк и тут подлизнуть успел )) А я уж было занервничал - звезда госхоккея говорит, а Ирк еще не отлизал ))
21:16
skalnyi
Новоуепинни Панарин чудик - куда твоя Чикага с тобой вместе в 1 раунде пошла? )))) А ты возьми клюшку или мяч и хоть во двор сходи поиграть, а потом комменты отпиши, что выиграл. Может хотя бы лучшим по подъезду будешь.
21:14
MassEffect100500
Артема молорик,вопросов нет,правильно послал у.бков неадекватных)
21:13
Лютый!
Kuzma84 Почту давай свою, аутиста кусок. Посмотрим какой ты смелый. Если штаны не намочил еще.
21:13
RW.irk
Тема - красавчик! Просто лучший! Все по делу сказал, впрочем, как и всегда!
21:12
Новоуепинни
И ваще 17 очков это для лохов. Настоящие звезды хоккея 6 голов за раз отваливают
21:11
Kuzma84
Лютый! - я понял ты просто умалишенный) аа Вася оказывается платит зп в Чикаго,ахаха) ну ты и утырок, чмо во всей красе)как же Тема прав,именно такие как ты позорят страну! бездарь и неудачник по жизни!
21:10
Новоуепинни
Панарин чудик - куда твоя Чикага с тобой вместе в 1 раунде пошла? ))
21:09
prosvet81
шикарно сказал ) полностью подписываюсь ) колхознички типа Лютого психуют уже))
21:07
vladfm68
Ты сам ВАСЯ. ты что-то со сборной выиграл, так что посылай самого себя.
21:06
Angeldust
К Панарину ноль вопросов. Кто тут близко к душе что-то принял - его проблемы. Что не так сделал Панарин, чтобы его поносить? Он ли не старался, не выкладывался? Для кого он там играет за сборную? Уж точно не для всякого жлобья. У вас не получилось в жизни, фригидная жена и 15 000 р. в месяц, Панарин виноват? Артемию удачи, очень хороший хоккеист и честный парень, между прочим от вью никогда не мажется. Что бы вы сказали на камеру, большой вопрос.
21:05
mrazotka
Согласен, правильно сделал что послал Вась и Лех этих. После поражения от канады начали вопить опять о тренере, о том какие хоккеисты у нас слабые. Просто завалите уже, проиграть канаде 2-4 это не позор, это просто обидно. но это не значит что нужно все хаять. просто конченные людишки. Артемий я за тебя, молодцы. По сути вы лучше были канадцев, но что-то не срослось, бывает.
21:05
Kuzma84
Лютый! - какой рекламой и налогами, тупица?!Чего ты несешь?! ЗП ему платит ГМ Чикаго, идиот! Если б хоккей не был никому интересен?)) Если бы, да кабы, на носу росли грибы!))
20:58
kaduly
Хорошие отношения к своим болельщикам, жлобяра.
20:58
SportsMan
MyDOZVON GUBER - позволено, кем? )) Игроки сборной часть современного общества, поэтому он такой же персонаж жизни как и "диванные эксперты" )) Но с другой стоны, здесь ведь не все "поливают", многие достаточно трезвые оценки дают. Меня лично он не обидел, не принимайте всё так близко к сердцу! )
20:57
skalnyi
Такие как Панарин играют для меня, для страны в которой мы живем. Поэтому правильно он послал диванных экспертов на х.р. Конечно хотелось победы, но парни хотели не менее нашего. Немного не повезло на этом ЧМ, но такой красивой игры от наших я давно не видел, надеюсь большие победы впереди.
20:54
NF
Ты бы так с канадцами отношения выяснял, а не с дядей Васей...
20:54