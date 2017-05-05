Антон Строльман: "Кучеров меня научил нескольким плохим словам по-русски"

Защитник "Тампа-Бэй" и сборной Швеции Антон Строльман отметил, что его одноклубник Никита Кучеров обучил его некоторым "плохим словам" на русском языке. Теперь, по его словам, он при необходимости воспользуется ими в игре с командой России на чемпионате мира.

- Если честно, знаю несколько плохих слов по-русски, в "Тампе" меня Кучеров научил, поэтому при необходимости воспользуюсь, - цитирует "Р-Спорт" Строльмана. - У нас прекрасные отношения со всеми русскими ребятами, с которыми мы играем в клубе. Иногда ужинаем вместе, общаемся каждый день. Но сегодня на льду друзей не будет.

Кучеров – определенно один из самых опасных игроков в мире, его стоит опасаться. Он может правильно распорядиться шайбой: сделать опасный бросок или в последний момент отдать передачу. Никогда не знаешь, что у него на уме.

Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.