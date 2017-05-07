Антон Бернард: "От Италии никто не ждет победы над Россией, и это может сыграть свою роль"

Капитан сборной Италии Антон Бернард считает, что у команды есть шанс в матче группового турнира чемпионата мира-2017 против России. По его словам, свою роль может сыграть отсутствие груза ответственности за результат.

- Нам будет противостоять один из претендентов на золотые медали, - цитирует "Р-Спорт" Бернарда. - Сборная России лучше нас физически, в мастерстве, в силе. Это будет большой вызов для нас. Надо постараться лишить сборную России пространства в собственной зоне, и тогда у нас будет шанс пропустить не так много голов. Проблема в том, что опасности можно ожидать не от кого-то конкретно, а от любого игрока. Я видел игру россиян с командой Швеции, у них очень серьезный состав, сплошные суперзвезды. У нас есть одно преимущество: никто от нас не ждет победы, мы лишены какого-либо давления, и это может сыграть свою роль

Матч Италия - Россия пройдет сегодня, 7 мая, и начнется в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.