Антон Белов: "Поеду ли на чемпионат мира? Это нужно спрашивать у Знарка"

Защитник СКА Антон Белов заявил, что успеет восстановиться к чемпионату мира после окончания Кубка Гагарина. Однако хоккеист отметил, что вопрос о его участии на турнире нужно задавать главному тренеру национальной команды Олегу Знарку.

- Поеду ли я на чемпионат мира в этом году, нужно спрашивать у Олега Валерьевича Знарка, - цитирует "Р-Спорт" Белова. - После сезона есть опустошение, но времени достаточно, чтобы восстановиться, так что только от главного тренера все зависит.

Напомним, что в этом сезоне Белов завоевал свой второй Кубок Гагарина в карьере. Защитник провел 56 матчей в регулярном чемпионате, набрал 27 (9+18) очков, а также записал на свой счет 14 (3+11) очков в Кубке Гагарина. Чемпионат мира-2017 пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.