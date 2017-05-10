Андрей Стась: "Команде Белоруссии главное не посыпать голову пеплом"

Нападающий сборной Белоруссии Андрей Стась после поражения от команды Швейцарии (0:3) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что его команде нужно справиться с давлением после серии поражений на турнире. Белоруссия потерпела четвертое поражение на турнире и замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.

– С нулем голов не победить, мы не забиваем то, что есть, – цитирует "Р-Спорт" Стася. – Пусть моментов и бросков не так много, но можно победить и с пятью бросками, если их реализовать. Вопрос в нашей реализации, невынужденных детских ошибках и удалениях. Исправим наши ошибки до следующей игры, думаю, будут перестановки в составе. Мы приехали на турнир, чтобы справиться с грузом ответственности, с давлением, и мы должны с ними справиться. Главное, не посыпать голову пеплом, иначе ничего хорошего не будет.