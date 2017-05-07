Алексей Бадюков: "Такие команды, как Италия, все равно нужны на чемпионатах мира"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков после победы сборной России над Италией (10:1) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что счет в этой встрече получился крупноват. Также специалист отметил, что в победе над итальянцами есть много плюсов для нашей команды.

– Счет в матче с итальянцами крупноват, но это не может не радовать, – сказал Бадюков. – Перед встречей прогнозировалось наигрывание многих комбинаций. Состав абсолютно не поменялся. Видны наработки нашего тренерского штаба, чтобы именно этот состав был основным. Каждый наш хоккеист играл сегодня ровно настолько, насколько это было нужно. Кто-то приобрел в сегодняшней игре уверенность, кто-то из ребят набрал очки. Наместникову они были очень нужны, Панарину. Кучеров тоже набрал первые очки на чемпионате мира за нашу сборную. Это дорогого стоит. Отмечу Гаврикова, который здорово смотрелся. Андронов имеет на счету уже три шайбы за нашу сборную в дебютном для себя чемпионате мира.

Отмечу, что в большинстве у нас проходило много комбинаций. Можно, конечно, сказать, что итальянцы не успевали по скорости, но считаю, что такие команды все равно нужны на чемпионатах мира. Они позволяют наигрывать какие-то варианты, которые будут использоваться потом. Атаки у нас были разноплановыми, мы видели хорошие контратаки в исполнении звена Наместникова, атаки с поперечными пасами звена Шипачева и пробивной характер нападения звена Андронова. Плюс отмечу Мозякина, который провел пятидесятый матч за нашу сборную. Так что в этой победе много плюсов для нас.

– Пропущенная шайба – это допустимая погрешность или ложка дегтя?

– Это нехватка концентрации. Таких моментов было несколько у наших ворот, когда и два против одного итальянцы выбегали. Но это дело поправимое. С более быстрым соперником наши ребята будут стараться играть надежнее.

– Не стоит ли поменять формат группового этапа, который слишком длинный и неинтересный для болельщиков сборных, вроде России, Канады или Швеции?

– Раньше было четыре группы, три группы, переходные турниры. В итоге перешли на сегодняшний формат, чтобы было более понятно, кто куда проходит. В любом случае, на чемпионате мира будут сборные, которые считаются аутсайдерами. Они завоевали право поехать на чемпионат мира. Это пропаганда мирового хоккея. Мы видим, что с каждым сезоном все сборные прибавляют и случаются сюрпризы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча Италия – Россия