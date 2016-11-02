Алексей Анисимов: "98 процентов судейских решений в КХЛ принимаются правильно"

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов отметил, что работа отечественных рефери на матчах лиги не влияет на их результаты. Ранее с критикой арбитров выступил член наблюдательного совета московского ЦСКА Владимир Петров.

- Если скажу, что уровень судейства хороший, кто-то может написать, что это не так, - приводит "Р-Спорт" слова Анисимова. - А если скажу, что плохой, то буду лукавить. Наверное, здесь не может быть прямой оценки. У нас не все судьи единого уровня, и это объективно. Всем было бы легче, если бы каждый арбитр держал определенный стандарт. А у нас получается, как в хоккейной команде: есть топ-судьи, и есть ребята уровнем чуть ниже. Хвалить своих подопечных не хочется, но и обижать тоже. Думаю, что твердая четверка есть. Судя и по прессе, и по общению с генеральными менеджерами. В КХЛ 98% судейских решений принимаются правильно.

В футболе о судьях говорят так, что иногда складывается впечатление, что там арбитры команды обыгрывают. Это неправильно, и мне коллег иногда отчасти становится жалко. Зачем их тогда допустили? Главные действующие лица – это игроки. В нашей лиге никто сейчас не говорит, что кто-то сломал игру. Если было бы совсем плохо, вы бы об этом писали, и ошибки судей были бы на виду. Но этого нет, критики стало меньше, и, мне кажется, это хорошо. Дай бог, чтобы все так считали.