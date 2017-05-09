Чемпионат мира

14:42 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Александр Лукашенко – об игре сборной Белоруссии: "Чего вышли, если ноги подкашиваются"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал игру сборной на чемпионате мира. Подопечные Дэйва Льюиса проиграли три матча на старте турнира с общей разницей шайб 3-15.

 
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– Пока играют отвратительно. И ситуация в хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира мы договорились с тренерами, спортсменами, соберемся и будем думать, что делать, – приводит "Р-Спорт" слова Лукашенко. – В хоккее – провал, в футболе – провал, в биатлоне, где мы всегда наверху были, – провал, и этого допустить мы не можем. Уже там никто не скажет, что мы кому-то не заплатили или не профинансировали… Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта.

Понимаем, что играли с фаворитами, но и они не супервеликие… Развязность, отсутствие дисциплины, скатывание на индивидуальную игру, которой не владеет ни один наш хоккеист… Нет, они еще в своей зоне крутят этой шайбой, теряют и получают голы.

Чего вышли, если ноги подкашиваются – бежать не могут, бросать по воротам не могут… Скатились на какую-то тягомотину. Вышли – играйте.

Сборная Белоруссии проиграла Финляндии (2:3), Чехии (1:6) и Канаде (0:6).

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http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170509/1120219975.html

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