Александр Барабанов: "Результат матча с Данией зависит только от России"

Нападающий сборной России Александр Барабанов после тренировки национальной команды в преддверии матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Дании заявил, что результат игры зависит только от того, как настроятся российские игроки, передает из Кельна спецкор "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК.

– В деле датчан не видел, но вечером у нас собрание, все расскажут про них, – сказал Барабанов. – Это быстренькая команда, хорошо двигается. Но все будет зависеть от нас, как мы настроимся на игру. Матч с итальянцами показал, что у нас не было проблем с недонастроем. Дай бог, чтобы с большинством у нас было также, потому что это ключевой фактор. Мне тоже хочется приносить пользу команде, забивать голы. Но кому-то и черновую работу надо делать, в этом нет ничего страшного.

Матч Россия – Дания пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.