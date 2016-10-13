Жамнов уверен, что приобрел большой опыт на Кубке мира

Руководитель селекционной службы сборной России Алексей Жамнов считает, что приобрел большой опыт во время матчей Кубка мира. Экс-форвард за свою карьеру сыграл в четырех клубах НХЛ, а также был участником Матча звезд НХЛ в 2002 году.

Во время матчей КМ-2016 специалист находился на скамейке запасных вместе с главным тренером команды Олегом Знарком и его помощниками.

- То, что у меня был опыт игры в НХЛ, стало одной из причин, почему я оказался на лавке, - приводит ТАСС слова Жамнова. - Там совсем другой хоккей, площадка, даже пересменки, другая кухня. Мне было интересно находиться на скамейке на турнире такого уровня, это стало для меня большим опытом. Игра по-другому воспринимается.

Жамнов пока не стал говорить, планируется ли до чемпионата мира поездка за океан.

- Пока мы так далеко не заглядывали, будем разговаривать после Кубка Первого канала. Сейчас хотим посмотреть на более молодых ребят, закрепятся в основных составах своих команд или нет, - подчеркнул он.