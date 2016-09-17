Владислав Наместников: "Хочется, чтобы Кучеров и Нестеров остались в "Тампе"

Нападающий "Тампа-Бэй" и сборной России Владислав Наместников в интервью "Р-Спорт" подчеркнул, что верит в подписание клубом новых контрактов с форвардом Никитой Кучеровым и защитником Никитой Нестеровым. Оба игрока, в минувшем сезоне выступавшие за "Лайтнинг", отправились на Кубок мира, не имея действующего соглашения ни с одной из команд.
- Пресса не перестает обсуждать отсутствие новых контрактов с "Тампой" у Никиты Кучерова и Никиты Нестерова.
- Надеюсь, все скоро разрешится. Мне очень хочется, чтобы они оба остались в команде.
Хорошо, когда в команде сразу четыре россиянина?
- Это здорово, конечно. Мы стараемся вместе держаться, помогаем друг другу. Хотя в команде у нас все хорошие пацаны, я много общаюсь с Седриком Пакеттом, Джей Ти Брауном, Алексом Киллорном, Андреем Шустром.
- Кучеров провел два отличных сезона. Можно ли его уже сегодня ставить в один ряд со Стэмкосом?
- Они разные игроки, но одинаково важны для "Тампы". Я верю, что Кучеров продлит контракт.
- Вы свой переподписали еще в июле. Важно было как можно быстрее закрыть этот вопрос?
- У меня ситуация была немножко иной, я подал заявление в арбитраж, мне назначили дату рассмотрения, но мы все-таки успели договориться раньше. В целом, я доволен, как все разрешилось, рад, что остаюсь в "Тампе".
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Дополнительная информация
http://rsport.ru/worldcup2016_interview/20160917/1082636551.html