Уэйн Гретцки: "В финале можно было ждать США, Россию или Швецию, но Европа – тоже интересно"

Легендарный Уэйн Гретцки отметил выступление сборных Северной Америки и Европы на Кубке мира-2016, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. 55-летний канадец подчеркнул, что турнир ему нравится, и выразил уверенность в том, что финальная серия между Канадой и сборной Европы будет интересная.

– Кубок мира великолепен, – подчеркнул Гретцки. – В США очень многие говорят о Кубке мира – даже в жаркой Калифорнии. Два сюрприза турнира – это успехи команды Северной Америки и Европы, где классно работает тренерский штаб. Очень хорошо знаю Анже Копитара, который играет в Лос-Анджелесе и очень хорош. А против Здено Хары я и сам еще успел поиграть. А Северная Америка играла с сердцем и душой. Очень хорош Коннор Макдэвид и поздравляю Торонто с приобретением Остона Мэтьюса!

С 1972, когда произошло чудо, мы поняли, что хоккей распространился по всему миру. Может, скорее в финале можно было ожидать увидеть США, Россию или Швецию, но Европа – это тоже очень интересно! Ральф Крюгер проделал потрясающую работу. Это будет интересная серия!