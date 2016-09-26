Уэйн Гретцки: "Канада могла выставить на Кубок мира две команды"

Легендарный Уэйн Гретцки подчеркнул, что хоккей за последние 20 лет заметно изменился к лучшему, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. 55-летний канадец выразил мнение, что хозяева турнира могли выставить сразу две конкурентоспособные команды.

– Игра изменилась к лучшему по сравнению с 10 и 20 годами назад, - подчеркнул Гретцки. - Спортсмены стали быстрее, сильнее, подготовленнее. Когда сын меня спрашивает, как бы я здесь играл, отвечаю: даже не хочу об этом думать! Матч Канада – Россия? Канадская команда настолько хороша, что мы могли бы выставить на турнир две команды.