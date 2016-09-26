Уэйн Гретцки: "Канада могла выставить на Кубок мира две команды"

Легендарный Уэйн Гретцки подчеркнул, что хоккей за последние 20 лет заметно изменился к лучшему, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. 55-летний канадец выразил мнение, что хозяева турнира могли выставить сразу две конкурентоспособные команды.
– Игра изменилась к лучшему по сравнению с 10 и 20 годами назад, - подчеркнул Гретцки. - Спортсмены стали быстрее, сильнее, подготовленнее. Когда сын меня спрашивает, как бы я здесь играл, отвечаю: даже не хочу об этом думать! Матч Канада – Россия? Канадская команда настолько хороша, что мы могли бы выставить на турнир две команды.
Бармалей3000
Нормальная идея Канада-1 и Канада-2 и Канада-3 интересный турнир получился бы!!
10:35 26 сентября
US46
И эти команды играли бы в финале.)
08:25 26 сентября
Я с рулетом на балконе
Да хоть пять бы выставили, все равно конкурентной была бы только первая. Вон, выставили самую талантливую молодежь со всей НХЛ - где она? Плюс надо помнить, что в Канаде в 60 раз больше хоккейных игроков, чем в России.
06:19 26 сентября
Бо
Остапа понесло.
05:33 26 сентября
spetrov
...усомнится - так правильно. :)
02:50 26 сентября
spetrov
Возможно, даже больше. Вряд ли кто-то усомниться в том, что у Канады очень большой запас прочности.
02:49 26 сентября