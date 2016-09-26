02:13 26 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Уэйн Гретцки: "Канада могла выставить на Кубок мира две команды"

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Легендарный Уэйн Гретцки подчеркнул, что хоккей за последние 20 лет заметно изменился к лучшему, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. 55-летний канадец выразил мнение, что хозяева турнира могли выставить сразу две конкурентоспособные команды.

– Игра изменилась к лучшему по сравнению с 10 и 20 годами назад, - подчеркнул Гретцки. - Спортсмены стали быстрее, сильнее, подготовленнее. Когда сын меня спрашивает, как бы я здесь играл, отвечаю: даже не хочу об этом думать! Матч Канада – Россия? Канадская команда настолько хороша, что мы могли бы выставить на турнир две команды.

 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Бармалей3000

Нормальная идея Канада-1 и Канада-2 и Канада-3 интересный турнир получился бы!!

10:35 26 сентября

US46

И эти команды играли бы в финале.)

08:25 26 сентября

Я с рулетом на балконе

Да хоть пять бы выставили, все равно конкурентной была бы только первая. Вон, выставили самую талантливую молодежь со всей НХЛ - где она? Плюс надо помнить, что в Канаде в 60 раз больше хоккейных игроков, чем в России.

06:19 26 сентября

Бо

Остапа понесло.

05:33 26 сентября

spetrov

...усомнится - так правильно. :)

02:50 26 сентября

spetrov

Возможно, даже больше. Вряд ли кто-то усомниться в том, что у Канады очень большой запас прочности.

02:49 26 сентября

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