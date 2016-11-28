Участники Кубка мира отказались от 30 процентов прибыли в пользу игроков НХЛ

Хоккеисты, выступавшие на недавнем Кубке мира, согласились отказаться от 30 процентов распределяемой прибыли в пользу игроков НХЛ, которые не играли на турнире, сообщает thehockeynews.com. От распределяемой прибыли каждого игрока, находившегося в заявке на участие в Кубке мира, будет удержано от 75 до 80 тысяч долларов. Игроки же, которые провели весь прошлый сезон в заявке любого клуба НХЛ, получат по 10 тысяч долларов. Также определенные суммы получат хоккеисты, проведшие неполный сезон, а также те игроки, которые были вызваны на Кубок мира, но не приняли участия в матчах из-за травм.
Напомним, в финальной серии Кубка мира Канады обыграла сборную Европы (3:1, 2:1), а сборная России в полуфинале уступила канадцам.
Санта_Клаус
кто вообще деньги получит? Все игроки НХЛ, любой игрочишка?
10:59
Adios Аmigos R.
Малатцы!
09:12
.BattleFish.
Эммм очень умно, очень!)
09:06
Veg Sneggi
Выполнившие работу оплатили отдыхавшим в этот момент. Демократичненько.
08:52
Werewolf
engaer Я тоже нихрена на понял. Но есть предположение, что нищебродам дали денег, чтобы они не ныли и не устроили очередной локаут._________Не стоит умничать, а то бледно выглядишь. Локаут устраивает профсоюз. А наибольшее влияние на него оказывают не нищеброды, а звезды. И локаут будет в любом случае, вот увидишь.
08:47
engaer
Я тоже нихрена на понял. Но есть предположение, что нищебродам дали денег, чтобы они не ныли и не устроили очередной локаут.
08:43
Fil34
Сергулет Ничего не понял.... такая же куня)))
08:40
Сергулет
Ничего не понял
08:26