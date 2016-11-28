08:19 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Участники Кубка мира отказались от 30 процентов прибыли в пользу игроков НХЛ

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Хоккеисты, выступавшие на недавнем Кубке мира, согласились отказаться от 30 процентов распределяемой прибыли в пользу игроков НХЛ, которые не играли на турнире, сообщает thehockeynews.com. От распределяемой прибыли каждого игрока, находившегося в заявке на участие в Кубке мира, будет удержано от 75 до 80 тысяч долларов. Игроки же, которые провели весь прошлый сезон в заявке любого клуба НХЛ, получат по 10 тысяч долларов. Также определенные суммы получат хоккеисты, проведшие неполный сезон, а также те игроки, которые были вызваны на Кубок мира, но не приняли участия в матчах из-за травм.

Напомним, в финальной серии Кубка мира Канады обыграла сборную Европы (3:1, 2:1), а сборная России в полуфинале уступила канадцам.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Санта_Клаус

кто вообще деньги получит? Все игроки НХЛ, любой игрочишка?

10:59

Adios Аmigos R.

Малатцы!

09:12

.BattleFish.

Эммм очень умно, очень!)

09:06

Veg Sneggi

Выполнившие работу оплатили отдыхавшим в этот момент. Демократичненько.

08:52

Werewolf

engaer Я тоже нихрена на понял. Но есть предположение, что нищебродам дали денег, чтобы они не ныли и не устроили очередной локаут._________Не стоит умничать, а то бледно выглядишь. Локаут устраивает профсоюз. А наибольшее влияние на него оказывают не нищеброды, а звезды. И локаут будет в любом случае, вот увидишь.

08:47

engaer

Я тоже нихрена на понял. Но есть предположение, что нищебродам дали денег, чтобы они не ныли и не устроили очередной локаут.

08:43

Fil34

Сергулет Ничего не понял.... такая же куня)))

08:40

Сергулет

Ничего не понял

08:26

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