Участники Кубка мира отказались от 30 процентов прибыли в пользу игроков НХЛ

Хоккеисты, выступавшие на недавнем Кубке мира, согласились отказаться от 30 процентов распределяемой прибыли в пользу игроков НХЛ, которые не играли на турнире, сообщает thehockeynews.com. От распределяемой прибыли каждого игрока, находившегося в заявке на участие в Кубке мира, будет удержано от 75 до 80 тысяч долларов. Игроки же, которые провели весь прошлый сезон в заявке любого клуба НХЛ, получат по 10 тысяч долларов. Также определенные суммы получат хоккеисты, проведшие неполный сезон, а также те игроки, которые были вызваны на Кубок мира, но не приняли участия в матчах из-за травм.

Напомним, в финальной серии Кубка мира Канады обыграла сборную Европы (3:1, 2:1), а сборная России в полуфинале уступила канадцам.