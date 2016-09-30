Сидни Кросби: "Поверьте, играть за сборную Канады непросто"

MVP Кубка мира-2016 в Торонто канадец Сидни Кросби похвалил соперника по финалу сборную Европы. По словам форварда, ему было непросто оправдать ожидания, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Канады во втором матче победила Европу со счетом 2:1 и стала обладателем трофея.

- Потрясающее чувство, особенно с учетом того, насколько трудно нам сегодня давались шансы и как нелегко вообще складывалась игра, - сказал Кросби. - Соперники блокировали массу бросков, сделали очень сложным проход средней зоны. Они были хороши, и тем важнее эта победа.

- Что для вас значит очередная победа и очередной титул MVP?

- Вспоминая, как сложно дался мне позапрошлый сезон (тогда Кросби с "Питтсбургом" вылетел в первом раунде плей-офф, и, хотя выиграл в Праге титул чемпиона мира и вошел в "Тройной золотой клуб", сезон-2014/15 трудно было назвать для него успешным, - Прим. И.Р.), то, что произошло за последний год – просто здорово. И победа в Кубке Стэнли, и выигрыш Кубка мира...

Поверьте, играть за сборную Канады непросто, с вами всегда связывают массу ожиданий, и их надо оправдывать. Но играть здесь, дома, - это невероятная атмосфера. И это удовольствие. Великолепный месяц!