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Сидни Кросби: "Матч с Россией хорошо подготовил Канаду к финалу Кубка мира"

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Капитан сборной Канады Сидни Кросби в преддверии финала Кубка мира со сборной Европы подчеркнул, что команда прибавляла по ходу всего турнира. По его словам, игра с Россией (3:5) хорошо подготовила канадцев к финалу.

- Думаю, мы действительно прибавляли по ходу Кубка мира, и сейчас готовы к финалу, - приводит "Р-Спорт" слова Кросби. - Особенно хорошо подготовил нас полуфинальный матч против сборной России, в котором в конце второго периода мы уступали в счете 1:2.

Очень важно то, как мы справились с той ситуацией: мы не потеряли контроль над игрой, сохраняли спокойствие, добились нужного результата. Стиль сборной Европы нам понятен - они будут играть терпеливо, дожидаться наших ошибок. Мы же постараемся решить игру за счет скорости.

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