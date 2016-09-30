Сидни Кросби: "Хочу, чтобы Олимпиады для энхаэловцев продолжились"

Капитан сборной Канады Сидни Кросби подчеркнул, что хотел бы выступить на Олимпиаде-2018. Форвард, признанный самым ценным игроком Кубка мира-2016, признался, что получает особые эмоции от игры за свою страну, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Выражаю исключительно свою точку зрения, у разных людей могут быть об этом разные суждения, – начал Кросби. – Но мне как спортсмену очень хочется, чтобы Олимпиады для нас, игроков НХЛ, продолжились. Играть за свою страну – это особые эмоции.

В Ванкувере и Сочи для нас было потрясающее время, мы сталкивались с разными вызовами. В Ванкувере – выиграть перед своими зрителями, в Сочи – победить на большой площадке, что было очень непросто. Сейчас, выиграв Кубок мира, мы счастливы, но надеюсь, что стороны найдут общий язык и способ, чтобы мы через два года вновь сыграли в форме сборной Канады на Олимпийских играх.