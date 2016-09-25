Сергей Гончар: "У России был шанс победить Канаду"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший защитник сборной России Сергей Гончар после полуфинального матча Кубка мира с Канадой (3:5) отметил, что у подопечных Олега Знарка был шанс на победу. По словам тренера "Питтсбурга", Россия не успела наладить игру в большинстве.

– Выход в полуфинал на Кубке мира – закономерный итог выступления сборной России?

– Всегда хочется рассчитывать на большее – победу в полуфинале и решающей серии, потому что в прошлом наша сборная избаловала нас хорошими результатами на чемпионатах мира. К сожалению, в этот раз не получилось. Надеюсь, сделаем правильные выводы, перестроим некоторые моменты и на следующем крупном турнире будем играть в финале.

– Чего именно не хватило россиянам на этом турнире?

– Сделали все, что возможно, с одной стороны, но с другой - не хватило удачи. Не хватило времени, чтобы наладить взаимодействие и игру в большинстве. Возможно, привыкнув к разным системам и ведущим ролям в клубах, ребята не успели перестроиться на одну волну в сборной.

– В сегодняшнем матче реально ли было зацепиться за результат?

– Такой шанс был, особенно когда мы сравняли счет, а затем вышли вперед.