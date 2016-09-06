Сергей Бобровский: "В сборной никогда не ставил второстепенных задач, будем бороться за первое место на Кубке мира"

Вратарь сборной России Сергей Бобровский в преддверии старта Кубка мира подчеркнул, что в национальной команде никто и никогда не ставил второстепенных задач. По словам голкипера, что россияне намерены бороться за победу в турнире.

– Есть мнение, что сборная России – это прежде всего мощная атака. Защитники тоже работают на наступление. Это накладывает особую ответственность на вратаря?

– Этим тоже не стоит забивать голову. У нас сильная сбалансированная команда. Неважно, выиграем мы 1:0 или 6:5. Главное – это первое место на Кубке мира. Мы будем бороться за него.

– Задача только одна – первое место?

– Это сборная России. Здесь никто никогда не ставил второстепенных задач и не говорил, что главное – участие. Такого в нашей команде быть не может.

– Последний товарищеский матч с Канадой в Питтсбурге станет лакмусовой бумажкой готовности к Кубку мира? Или это просто товарищеская игра?

– Придерживаюсь второго мнения. Товарищеский матч – это товарищеский матч. Да, это важная игра, генеральная репетиция перед турниром, но все самые главные поединки нас ждут уже на Кубке мира. (Сергей ЯРЕМЕНКО)