08:32 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сергей Бобровский: "На игру с Северной Америкой вышли как на последний бой"

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Вратарь сборной России Сергей Бобровский, отразивший 43 броска в матче Кубка мира со сборной Северной Америки (4:3) поблагодарил партнеров за хорошую игру. По словам голкипера, команда вышла на эту встречу как на последний бой.

- Партнеры, все как один, говорят вам "спасибо". А что скажете им вы?

- Тоже "спасибо". Мы все - одна команда. И мы вышли как на последний бой и бились друг за друга. Терять нам было нечего, все решалось сегодня. Ребята очень здорово настроились и подготовились, выдали прекрасную игру. Они потрясающе бросались под шайбу и были единым кулаком. Было большим удовольствием, и играть, и наблюдать за тем, как действуют партнеры. Мы всю игру были плечом к плечу.

- Когда вы в последний раз играли два дня подряд, и какой был результат?

- Наверное, на чемпионате мира, когда мы играли против Казахстана и Латвии. Оба раза выиграли.

- В целом комфортно себя чувствуете после двух матчей подряд на таком уровне?

- В принципе да. Сейчас начало сезона, хорошая физическая форма - и чувствую себя очень хорошо. Да, немножко устал, но это начисто перекрывается удовлетворением от нашей победы и от собственной игры.

- Но ведь Швеция и Северная Америка - это не Казахстан с Латвией. Уровень и нагрузки абсолютно другие. Физически ощущаете, насколько тяжело?

- Сегодня была хорошая нагрузка. Ощутил. Но, с другой стороны, это очень интересно - играть против таких мастеров, как Швеция и Северная Америка. Это был большой вызов. Североамериканцы - команда очень быстрая, особенно впереди. Поэтому мы старались играть проще и не давать им эту скорость набирать. (Игорь РАБИНЕР)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

1/8 финала прошли! впереди четвертьфинал с финнами. Страна хочет победы! Вперед, Россия!! )))

09:24

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

Молодец Бобёр ))))))))))

09:13

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