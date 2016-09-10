21:33 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Семен Варламов: "В матче с Чехией даже не устал. Но зачем играли на большой площадке?!"

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Голкипер сборной России Семен Варламов после выставочного матча с Чехией в Праге перед Кубком мира (1:2 Б) заметил, что первая игра нового сезона ему далась легче, чем он думал. При этом вратарь "Колорадо" удивился тому, что чехи провели встречу на большой площадке, передает спецкор "СЭ" Марат САФИН.

- Хорошо себя чувствовал во время игры. Если честно, даже не устал. К удивлению. Обычно, когда возвращаешься после длительной паузы и тренировочного процесса, в первой игре тяжело входить. На удивление сегодня легко себя чувствовал. Обычно по ходу предсезонки в игры вхожу тяжелее, - сказал Варламов.

- После первой игры с чехами тренеры предъявляли претензии защитникам по тому, как те "чистили" "пятачок". Сегодня по этой части все было лучше?

- Думаю, мы хорошо играли в обороне. Единственное, хотелось бы, чтобы в атаке забили две-три. Не получилось. Опять же, тяжело перестраиваться - после маленьких площадок играть на больших. Вообще не понимаю, для чего сегодня играли на большой площадке. Мы же готовимся к Кубку мира. Все лето ребята тренировались и в Санкт-Петербурге матч провели на маленькой площадке. И приехали сюда на большой лед - немного непонятно.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shvedero

вот да) тоже такого мнения стал после первого периода.. Лед полный отстой, большая площадка...

21:40

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