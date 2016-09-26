01:45 26 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Рикард Гренборг: "В матче с Европой нужно было лучше атаковать"

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Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг после полуфинального матча Кубка мира-2016 с командой Европы (2:3 ОТ) посетовал на плохую реализацию голевых моментов его подопечными. Специалист отметил борьбу в этой встрече.

– Мне понравилось, как боролись сегодня, – приводит "Р-Спорт" слова Гренборга. – Нужно было лучше атаковать, но не всегда можешь контролировать этот аспект. Перед победным голом мы не смогли забить пару раз. Мы сделали много хороших вещей, но в хоккее может случиться все.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160926/1097435126.html

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