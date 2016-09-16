Павел Буре: "Не вижу особой разницы между сборными Знарка, Билялетдинова и Быкова"

Бывший нападающий сборной России Павел Буре отметил, что не испытывает волнения за команду в преддверии старта Кубка мира-2016. В последнем выставочном матче россияне уступили Канаде (2:3 ОТ). На турнире россияне сыграют со Швецией (18 сентября), Северной Америкой (19 сентября) и Финляндией (22 сентября).

- У сборной России довольно сильная команда, которая, несмотря на то что в среду уступила родоначальникам хоккея, сумела выравнять игру и за шесть минут до конца вела в счете 2:1, - цитирует официальный сайт Кубка мира Буре. - Имели отличный шанс выиграть, но, к сожалению, не повезло. Хотя сейчас рановато говорить о той или другой команде. Когда начнется Кубок мира, тогда и станет ясно, кто как подготовился и кто на что способен.

У россиян традиционно сильное нападение. Хочется отметить и вратарскую линию. Сергей Бобровский был великолепен в игре со сборной Канады. Если бы не он, счет был бы совсем другим. Благодаря Бобу сборная России оставалась в игре, особенно в третьем периоде.

Защитная линия у нашей команды не самая звездная, но в контрольной репетиции со сборной Канады все ребята сыграли достаточно надежно. Явных ошибок не было. Особых поводов для волнения после трех контрольных матчей я не увидел.

Не могу сказать, что вижу большую разницу между командами Знарка, Билялетдинова и Быкова. У всех трех наставников команда играла приблизительно в одинаковый хоккей.