07:23 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Олег Знарок: "Сборная России – лучшая команда, которую я тренировал в жизни"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) подчеркнул, что не будет искать виноватых в поражении, передает из Торонто спецкор" "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист отметил, что его подопечные не выдержали прессинг соперника в третьем периоде.

– По-вашему, первый гол, забитый Кросби после ошибки Куликова, – это молодость, несчастный случай или что-то другое?

– Такая ошибка с любым может случиться.

– А как прокомментируете то, что пара Марков – Емелин проиграла свой микроматч со счетом 1:4?

– Ребята, вы думаете, что я буду на кого-то вину сваливать? Не будет такого. Я им перед игрой сегодня сказал: "Вы лучшая команда, которую я вообще тренировал в своей жизни".

– Что случилось в начале третьего периода? Это усталость после нагрузки, которая обрушилась на команду в первых двух?

– Наверное, да. Мы держались два периода, неплохо играли, даже вели в счете. К сожалению, до конца мы этот прессинг не выдержали.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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victor

А ты что? Тренер? Правда, что ли?

01:23 26 сентября

Rosinant

Тарасов создал великую школу хоккея, а недоучки наследники её просрали. Знарок, дай зарок - обходить верстой каток.

10:03 25 сентября

defender_8

Если повторять банальности Знарка, то надо сказать - выигрывает команда, проигрывает тренер. Потренировал лучшую команду в своей жизни и достаточно. А если отталкиваться от хамства Знарка, которое он демонстрирует чуть ли не каждую неделю, то следует отметить, что во втором перерыве он наверное бегал курить из раздевалки и забыл сказать, что у канадцев хватит сил на прессинг в третьем периоде. Судить надо по игре, а не как бы могло сложиться если бы да кабы. Знарок - тренер клубный и если он не сумел использовать талант Овечкина и Малкина, то цена ему - грош. Сколько лет феерит эта пара в НХЛ? А в сборной они игроки хорошего уровня.

08:44 25 сентября

ЮКИ

зато тренер Наихудший!

08:30 25 сентября

kadukvi

Жаль, а два периода приятно было смотреть. Физически не готовы к такому темпу. Нет нормальных защитников и центра.

08:25 25 сентября

Patera

Каждый знарок знай свой шесток.

08:08 25 сентября

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