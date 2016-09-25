Олег Знарок: "Сборная России – лучшая команда, которую я тренировал в жизни"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) подчеркнул, что не будет искать виноватых в поражении, передает из Торонто спецкор" "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист отметил, что его подопечные не выдержали прессинг соперника в третьем периоде.

– По-вашему, первый гол, забитый Кросби после ошибки Куликова, – это молодость, несчастный случай или что-то другое?

– Такая ошибка с любым может случиться.

– А как прокомментируете то, что пара Марков – Емелин проиграла свой микроматч со счетом 1:4?

– Ребята, вы думаете, что я буду на кого-то вину сваливать? Не будет такого. Я им перед игрой сегодня сказал: "Вы лучшая команда, которую я вообще тренировал в своей жизни".

– Что случилось в начале третьего периода? Это усталость после нагрузки, которая обрушилась на команду в первых двух?

– Наверное, да. Мы держались два периода, неплохо играли, даже вели в счете. К сожалению, до конца мы этот прессинг не выдержали.