Олег Знарок: "Сборная России – лучшая команда, которую я тренировал в жизни"

Главный тренер сборной России Олег Знарок после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Канадой (3:5) подчеркнул, что не будет искать виноватых в поражении, передает из Торонто спецкор" "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Специалист отметил, что его подопечные не выдержали прессинг соперника в третьем периоде.
– По-вашему, первый гол, забитый Кросби после ошибки Куликова, – это молодость, несчастный случай или что-то другое?
– Такая ошибка с любым может случиться.
– А как прокомментируете то, что пара Марков – Емелин проиграла свой микроматч со счетом 1:4?
– Ребята, вы думаете, что я буду на кого-то вину сваливать? Не будет такого. Я им перед игрой сегодня сказал: "Вы лучшая команда, которую я вообще тренировал в своей жизни".
– Что случилось в начале третьего периода? Это усталость после нагрузки, которая обрушилась на команду в первых двух?
– Наверное, да. Мы держались два периода, неплохо играли, даже вели в счете. К сожалению, до конца мы этот прессинг не выдержали.
victor
А ты что? Тренер? Правда, что ли?
01:23 26 сентября
Rosinant
Тарасов создал великую школу хоккея, а недоучки наследники её просрали. Знарок, дай зарок - обходить верстой каток.
10:03 25 сентября
defender_8
Если повторять банальности Знарка, то надо сказать - выигрывает команда, проигрывает тренер. Потренировал лучшую команду в своей жизни и достаточно. А если отталкиваться от хамства Знарка, которое он демонстрирует чуть ли не каждую неделю, то следует отметить, что во втором перерыве он наверное бегал курить из раздевалки и забыл сказать, что у канадцев хватит сил на прессинг в третьем периоде. Судить надо по игре, а не как бы могло сложиться если бы да кабы. Знарок - тренер клубный и если он не сумел использовать талант Овечкина и Малкина, то цена ему - грош. Сколько лет феерит эта пара в НХЛ? А в сборной они игроки хорошего уровня.
08:44 25 сентября
ЮКИ
зато тренер Наихудший!
08:30 25 сентября
kadukvi
Жаль, а два периода приятно было смотреть. Физически не готовы к такому темпу. Нет нормальных защитников и центра.
08:25 25 сентября
Patera
Каждый знарок знай свой шесток.
08:08 25 сентября