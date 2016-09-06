Олег Знарок: "Дацюк, Шипачев и Дадонов не имеют проблем с формой"

Главный тренер сборной России Олег Знарок отметил, что у него нет сомнений по поводу формы Павла Дацюка, Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Ивана Телегина, которые сегодня начали тренировки, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Напомним, сборная России продолжает подготовку к Кубку мира, который стартует 17 сентября в Торонто.

– Сегодня к сборной присоединились игроки СКА. Их форма отличается от остальных?

– У них-то проблем с формой точно нет. Разве что отдохнули немного (у Дацюка, Шипачева и Дадонова было два дня выходных, поэтому на вчерашней тренировке их не было. – Прим. "СЭ").

– Может, они в лучшей форме, чем все остальные?

– Там будет видно.

– Что скажете о чехах, с которыми играть в четверг?

– (Отрицательно качает головой.)

– Насколько полной информацией о соперниках владеете?

– Видео обладаем. Уже месяц просматриваем.

– У всех сборных тренировки открытые. Наши скауты есть у соперников?

– (Отрицательно качает головой.)

– Правило, которое обязывает называть состав за 100 дней до начала турнира, – тяжелое?

– Да. Но надо подстраиваться под это.

– Хорошо, что у нас нет такого количества травм, как у чехов.

– Мы же не знаем, травмы у них или нет. Может, это отговорки.