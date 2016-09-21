Морган Рилли: "Временами сборной Северной Америки удавалось быть хорошей командой"

Защитник сборной Северной Америки Морган Рилли подчеркнул, что команда осознавала свое положение перед стартом Кубка мира. В матче со Швецией североамериканцы не могут рассчитывать на вратаря Райана Мюррея, а также на защитника Аарона Экблада.

- Когда мы готовились к турниру, мы понимали, что нам там будет непросто, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Райлли. - У нас много хороших нападающих, техничных, скоростных. Мы собрались и обсудили, что нам надо делать, чтобы из нас получилась хорошая команда. Я полагаю, что временами нам это удавалось. Но бывали моменты, как та игра в понедельник, когда мы отошли от нашей схемы.