Майк Кинэн: "Мне говорили, что у Радулова была серьезная проблема с коленом"

Один из самых титулованных американских тренеров, Майк Кинэн, в интервью "СЭ" отметил, что нападающие Александр Радулов и Илья Ковальчук должны рассматриваться как кандидаты в сборную России. По словам наставника, это прекрасные игроки.

– А как по-вашему, было ли верным решение Знарка не брать в Торонто Ковальчука и Радулова?

– Мне говорили, что у Радулова была серьезная проблема с коленом. Не знаю, правда ли это, равно как и то, что случилось с Ковальчуком. Уверен, что они должны рассматриваться как кандидаты в сборную, оба – прекрасные игроки. Но насчет других деталей я ничего сказать не могу – просто не знаю.