11:33 26 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Майк Кинэн: "Мне говорили, что у Радулова была серьезная проблема с коленом"

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Майк КИНЭН.Майк Кинэн: "Сборной России помог бы, но никто не предлагал"

Один из самых титулованных американских тренеров, Майк Кинэн, в интервью "СЭ" отметил, что нападающие Александр Радулов и Илья Ковальчук должны рассматриваться как кандидаты в сборную России. По словам наставника, это прекрасные игроки.

– А как по-вашему, было ли верным решение Знарка не брать в Торонто Ковальчука и Радулова?

– Мне говорили, что у Радулова была серьезная проблема с коленом. Не знаю, правда ли это, равно как и то, что случилось с Ковальчуком. Уверен, что они должны рассматриваться как кандидаты в сборную, оба – прекрасные игроки. Но насчет других деталей я ничего сказать не могу – просто не знаю.

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