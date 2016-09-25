02:24 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Кросби открыл счет в матче Канада – Россия

0
0
0
1

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби открыл счет в полуфинальном матче Кубка мира-2016 с Россией. Форвард воспользовался ошибкой Дмитрия Куликова в обороне и поразил ворота Сергея Бобровского на 8-й минуте.

Трансляция матча Канада – Россия

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Future23

с такими индивидуальными ошибками и большинством ( работа тренерского штата, нулевая) нам ничего не светит. Причём в нашем большинстве у канадцев больше возможностей забить чем у нас.

02:57 25 сентября

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ