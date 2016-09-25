Кросби открыл счет в матче Канада – Россия

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби открыл счет в полуфинальном матче Кубка мира-2016 с Россией. Форвард воспользовался ошибкой Дмитрия Куликова в обороне и поразил ворота Сергея Бобровского на 8-й минуте.
Трансляция матча Канада – Россия
What a play, what a view. #WCH2016 pic.twitter.com/jH3G1Ie5il– #WCH2016 (@NHL) 24 сентября 2016 г.
Future23
с такими индивидуальными ошибками и большинством ( работа тренерского штата, нулевая) нам ничего не светит. Причём в нашем большинстве у канадцев больше возможностей забить чем у нас.
02:57 25 сентября