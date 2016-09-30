Канада вырвала победу у Европы и завоевала Кубок мира

Сборная Канады одержала волевую победу над Европой (2:1) во втором финальном матче Кубка мира. Подопечные Ральфа Крюгера лидировали на протяжении большей части встречи благодаря голу Здено Хары. Но в концовке третьего периода Патрис Бержерон счет сравнял. А за 44 секунды до финальной сирены Брэд Маршан в меньшинстве принес хозяевам победу.
Канадцы во второй раз подряд обыграли европейцев и в шестой раз в своей истории (с учетом Кубка Канады) стали победителями турнира.
Торонто (Канада)
Финал
Второй матч
Европа – Канада – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Голы: Хара - 1 (Секера, Нильсен), 6:26 - 1:0. Бержерон - 2 (бол., Бернс, Кросби), 57:07 - 1:1. Маршан - 4 (мен., Тэйвз, Пьетранджело), 59:16 - 1:2.
Вратари: Галак (59:30 - 59:57) - Прайс.
Штраф: 10 - 4.
Броски: 33 (12+15+6) - 34 (8+13+13).
Судьи: О`Рурк, О`Халлоран.
30 сентября. Торонто. Air Canada Centre. 19080 зрителей.
.BattleFish.
А вообще, Тейвз-Сид-Бержи-Перри встали на одну ступеньку к Фетисову, Ларионову и Нидермайеру, людям выигравшим все самые важные командные турниры по хоккею, это круто, молодцы! Следующее поколение канадцев менее талантливое, поэтому у наших есть шанс!)
07:08
Весёлый©
Смотрю повторы, сколько же у Европы моментов было, даже несколько отрывов в меньшинстве.
06:53
Весёлый©
n1oner, WAAAAKKKEEEE UUUPP!!!, грязный Кросби все-таки не удержался и подло ткнул Йоси в спину клюшкой во втором периоде, когда момент уже завершился, шайба вышла из зоны и оба ехали на смену.
06:47
Марио66
.BattleFish.б на игре почему-то сигнала не было. ZOG.
06:40
Монте-Кристо (Мститель) .
Убогая и нудная игра двух средних команд. Хоккей без звезд - это не хоккей. Кросби ? Не смешите мои тапочки...
06:40
.BattleFish.
Ну я хотя бы заработал немного на этом платиновом поколении, а то сколько можно побеждать сборную России тем самым портя мне настроение, другие команды обыгрывать на одном коньке, и все при этом для меня вхолостую, и все это на протяжении 2 ОИ и 1 КМ! Так хоть какая то финансовая компенсация от них поступила!)
06:39
.BattleFish.
Марио66 А Первому кАналу гореть в геенне огненной за то что прекратили трансляцию сразу после финального свистка, не показав церемонию награждения и рукопожатия. 06:16-------------так смотрел бы по Матч Игра!)
06:36
maxcds
Бен Ричардс -------Правда для этого сначала нужно признать свои ошибки и назначить квалифицированного тренера,///// согласен.---------- который организует игру в защите./////// был один такой умелец. в Сочи все всё видели. Нужен тренер, который организует общекомандное взаимодействия, а не только защиту. И еще мозги прочистит ряду игроков.
06:36
.BattleFish.
Бержерон, Маршанд, спасибо вам большое, благодаря Вам зашла моя ставка! Проснулся к концу второго периода, узнал счет и спать уже не мог, но произошло чудо на льду и кленовые вырвали победу в упорном матче!)
06:35
Бен Ричардс
После финальных игр стало понятно, что Канада никакая не машина, никакой не "космос", а просто сильная команда, у которой есть тройка лидеров, которые и давали результат. Более того, во второй игре у сборной Европы было игровое преимущество и больше голевых моментов, а в концовке канадцам еще и повезло, хотя конечно везёт сильнейшему. Нельзя не согласиться с В.Фетисовым, который после полуфинала сказал,что этих канадцев можно обыгрывать. Правда для этого сначала нужно признать свои ошибки и назначить квалифицированного тренера, который организует игру в защите.
06:32
maxcds
Sправедливый ------------------- Там бы вся защитная линия дружным строем прошла бы в сборную России. ///////// да ладно Хару и то бы взяли только за габариты и прошлые заслуги (типа Маркова). Также косячит только Куликов) Но защищаются не только защитники. То что сборная Европы неплохо выглядела весь турнир в защите заслуга Крюгера. Чел сумел поставить командную игру в короткий срок.
06:29
jurgen.knoppf
maxcds сборная Европы показала как играть с подпиндосниками*************************** К сожалению сборная подкитайцев в финал не вышла
06:27
mitchelll
Почти уверен, что к следующему КМ организаторы будут менять схему. Ещё раз проводить такой же точно турнир в Канаде они вряд ли будут. А нашим телевизорным деятелям с Первого не мешало бы жабу придушить и поучиться вести себя достойно. Я тоже болел за Европу, но такое неприкрытое и нескрываемое расстройство исходом второго матча, что не только вручение Кубка, но даже рукопожатие не оставили в эфире. Вы ж забрали себе право транслировать матчи сборной и финал! Так отработайте до конца, про профессионализм и уважение к хоккеистам и зрителям я уже и не говорю!
06:24
Sправедливый
maxcds сборная Европы показала как играть с подпиндосниками, которые чудом отскочили. а ведь в сборной европы только Хосса, Копитар, Йоси, может быть Хара и Драйзайтль прошли в состав сборной России. Правда стоит отметить, что тренер на голову сильнее усатого. Крюгер - красавчик! -------------------- Там бы вся защитная линия дружным строем прошла бы в сборную России. Или скажем по-другому, ни одного бы защитника не взяли в состав сборной Европы! )))
06:24
djavdet
Худший матч Канады за много лет, но выиграли в меньшинстве. Прям парадокс.
06:23
Sправедливый
Канадцев с заслуженной победой! Команда Европы просто молодцы!!! Дали бой и почти выстояли, но всё же победил сильнейший.
06:22
maxcds
сборная Европы показала как играть с подпиндосниками, которые чудом отскочили. а ведь в сборной европы только Хосса, Копитар, Йоси, может быть Хара и Драйзайтль прошли в состав сборной России. Правда стоит отметить, что тренер на голову сильнее усатого. Крюгер - красавчик!
06:18
Марио66
А Первому кАналу гореть в геенне огненной за то что прекратили трансляцию сразу после финального свистка, не показав церемонию награждения и рукопожатия.
06:16
Yevgeniy.GM
HarryAngel -шоу у не шоу!!А Канада показала ху есть ху. Европе отдать нужно должное-молодцы на протяжении всего турнира! Молодец и Сид, который показал что значит быть капитаном, Золото 2 ОИ, 1 ЧМ, 2 КС. и вот теперь КК!!! А наши "капитаны" и "лидеры" могут и дальше продолжать гламурица в клубах и тусовках Масквы и бесконечно рассказывать как не везло и и как против них другие команды строили планы "барбаросса". Здесь можно бесчисленное раз услышать что это турнир никому не нужен кроме Канады,ну а другие мировые турниры?
06:09
US46
Сид, Бержерон, Перри и Тэйвз.)
06:06
US46
Развязка шикарная и закономерная.)) Канада по праву лучшая, но Европа была очень достойна, значительно сильнее той же России.) Сид, Бержерон, Перри собрали последний трофей в коллекции.)) МЧМ, ЧМ, ОИ, КС, КМ.)
06:04
Марио66
Ребзя, у кого пылает пукан от того, что Канаде не подсуживали в финале (хотя, как известно, это происходил лишь в играх против сборной Рассеи), что их хоккеистов удаляли при любом сколь мало мальском нарушении, оставили в меньшинстве за две минуты до конца игры, а так же лишили возможности бизнесменов из НХЛ нажиться на гамбургерах, которые могли быть куплены пиндосской челядью на третьей игре этого хоккейного шоу, похожего на спорт высоких достижений, наденьте уже наконец штаны и слазьте с вентилятора. Особенно, да-да, именно ты, Упёртый. ;)
06:03
MAPKJIAP
мля... концовку последние 4 минуты я и не досмотрел=(((
05:58
HarryAngel
Шоу закончилось
05:58