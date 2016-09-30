Канада вырвала победу у Европы и завоевала Кубок мира

Сборная Канады одержала волевую победу над Европой (2:1) во втором финальном матче Кубка мира. Подопечные Ральфа Крюгера лидировали на протяжении большей части встречи благодаря голу Здено Хары. Но в концовке третьего периода Патрис Бержерон счет сравнял. А за 44 секунды до финальной сирены Брэд Маршан в меньшинстве принес хозяевам победу.

Канадцы во второй раз подряд обыграли европейцев и в шестой раз в своей истории (с учетом Кубка Канады) стали победителями турнира.

Торонто (Канада)

Финал

Второй матч

Европа – Канада – 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Хара - 1 (Секера, Нильсен), 6:26 - 1:0. Бержерон - 2 (бол., Бернс, Кросби), 57:07 - 1:1. Маршан - 4 (мен., Тэйвз, Пьетранджело), 59:16 - 1:2.

Вратари: Галак (59:30 - 59:57) - Прайс.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 33 (12+15+6) - 34 (8+13+13).

Судьи: О`Рурк, О`Халлоран.

30 сентября. Торонто. Air Canada Centre. 19080 зрителей.

Трансляция матча Европа - Канада