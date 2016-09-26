21:34 26 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Джон Таварес: "Проблемы с недооценкой сборной Европы исключены"

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Нападающий сборной Канады Джон Таварес исключил недооценку соперника в финале Кубка мира, где канадцы встретятся со сборной Европы. Особо он отметил игру вратаря Ярослава Галака, который пропускает на турнире в среднем 1,96 шайбы за матч при 94,7 процента отраженных бросков.

– Проблемы с недооценкой соперника исключены. На турнире, где играют все лучшие, слабого соперника быть не может, – цитирует "Р-Спорт" Тавареса. – Тем более список команд, которых обыграла сборная Европы, впечатляет. Ярослав Галак проводит отличный турнир, он пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы и сейчас находится в отличной физической форме. По ходу турнира он обрел уверенность, так что мы обязаны будем перегрузить его работой, бросками в финале.

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