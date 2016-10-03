Джефф Блэшилл: "Марченко на Кубке мира хорошо себя проявил"

Главный тренер "Детройта" Джефф Блэшилл положительно оценил игру защитника Алексея Марченко на Кубке мира в Торонто. По его мнению, 24-летний россиянин удачно начал подготовку к сезону с такого турнира.

– Думаю, он показал себя хорошо, – цитирует официальный сайт НХЛ Блэшилла. – Мы смогли оценить его в соперничестве с лучшими игроками мира. Ему противостояли лучшие, так что мы могли сравнить его способности со способностями этих парней. Он проделал в целом хорошую работу. Мы увидели аспекты, над которыми еще нужно работать. Это было хорошее начало сезона.

Марченко не нужно принуждать, когда он уверенно управляет своей игрой, не пытается брать на себя слишком много, показывает свои навыки. Он демонстрирует свои лучшие стороны, играя так. И он способен улучшать игру, совершенствуя ее в деталях. Мы должны помочь ему это сделать.