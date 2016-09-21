Дон Черри: "У сборной России отвратительный коучинг"

Известный в прошлом тренер, а ныне эксперт Дон Черри раскритиковал тренерский штаб сборной России за работу на Кубке мира-2016. По его мнению, Олег Знарок недостаточно использует Александра Овечкина и Евгения Малкина.

- Верите вы в это или нет, но в составе сборной России в матче с Северной Америкой было пять нападающих, получивших больше игрового времени, чем Овечкин, - цитирует sportsnet.ca Черри. - Шесть форвардов сыграли больше, чем Малкин. Как можно побеждать, делая такое? Россия недостаточно сильна, чтобы играть в очередность всеми четырьмя тройками. Овечкин и Малкин – ломовые лошади. На них пахать можно, они привыкли играть помногу. Так что у россиян отвратительный коучинг. Ну нельзя делать так, чтобы эти двое играли меньше остальных. Именно поэтому у России пока все паршиво.

На Кубке мира сборная России уступила Швеции (1:2) и обыграла Северную Америку (4:3). В заключительной игре группового турнира россияне встретятся с Финляндией.