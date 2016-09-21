10:52 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Дон Черри: "У сборной России отвратительный коучинг"

0
0
0
11

Известный в прошлом тренер, а ныне эксперт Дон Черри раскритиковал тренерский штаб сборной России за работу на Кубке мира-2016. По его мнению, Олег Знарок недостаточно использует Александра Овечкина и Евгения Малкина

- Верите вы в это или нет, но в составе сборной России в матче с Северной Америкой было пять нападающих, получивших больше игрового времени, чем Овечкин, - цитирует sportsnet.ca Черри. - Шесть форвардов сыграли больше, чем Малкин. Как можно побеждать, делая такое? Россия недостаточно сильна, чтобы играть в очередность всеми четырьмя тройками. Овечкин и Малкин – ломовые лошади. На них пахать можно, они привыкли играть помногу. Так что у россиян отвратительный коучинг. Ну нельзя делать так, чтобы эти двое играли меньше остальных. Именно поэтому у России пока все паршиво.

На Кубке мира сборная России уступила Швеции (1:2) и обыграла Северную Америку (4:3). В заключительной игре группового турнира россияне встретятся с Финляндией.

Опрос

Выйдет ли сборная России в плей-офф Кубка мира?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (11)
Войти, чтобы оставить комментарий

Упёртый русский

Черри - известный русофобский клоун, слабо понимающий игру. Малкин пока просто выглядит слабо, Овечкин - средне. Что им играть то много?

12:07

egoshin-alex

В победном для РФ матче Малкин отдавал передачи чаще соперникам, чем партнерам, терял шайбу в своей зоне при обводке. Он в плохой форме. Зачем ему больше времени? Чтобы подводить команду?

11:45

sLot

Если у Овечкина игра не идёт,то тоже ему больше игрового времени давать?Он может отличаться голами, но самый решающий момент затормозить. Самый значимый гол Овечкина для сборной это в матче 1/4 финала на ОИ2006.

11:31

Имхотеп

Усатая чучундра вообще не тренер

11:30

alesi

тоже согласен на 100% ... и это уже не первый раз слышу от комментаторов ...еще в игре со Шведами говорили , что не понимают почему наши пятерки меняются строго по номеру 1,2,3,4... и ни каких изменений в игре нет...наше большинство просто кошмар... дайте Овечкину все 2 минуты и получите результат...он так привык играть...хотя бы статистику НХЛ посмотрели...

11:17

Искремас

Хоть кто-то из публичных людей вслух правду озвучил. А то Наилич со своей дипломатией достал. Никого не хочет обижать.

11:15

hansol76

цыплят по осени считают.но,сдаётся,он прав.все наши последние хоккейные поражения в основном на совести тренеров.

11:12

Гаттузо зол!

Не надо забывать, что со сборной СА было много удалений, а они не играют в меньшинстве. Потому меньше времени. Да и Малыч реально не в форме. Если ему дать 20-22 минуты он просто умрет. В целом про ТШ верно.

11:12

Singbеrt7

Согласен с канадским Жириком на все 100%!

11:04

БОР

в Питсбурге Малкин и Кросби используются точечно. Минут по 15-18. При этом они лучшие бомбардиры команды.

11:03

Глеб

Дона Черри позабыли как-то спросить

10:59

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ