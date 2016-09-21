Дон Черри: "У сборной России отвратительный коучинг"

Известный в прошлом тренер, а ныне эксперт Дон Черри раскритиковал тренерский штаб сборной России за работу на Кубке мира-2016. По его мнению, Олег Знарок недостаточно использует Александра Овечкина и Евгения Малкина.
- Верите вы в это или нет, но в составе сборной России в матче с Северной Америкой было пять нападающих, получивших больше игрового времени, чем Овечкин, - цитирует sportsnet.ca Черри. - Шесть форвардов сыграли больше, чем Малкин. Как можно побеждать, делая такое? Россия недостаточно сильна, чтобы играть в очередность всеми четырьмя тройками. Овечкин и Малкин – ломовые лошади. На них пахать можно, они привыкли играть помногу. Так что у россиян отвратительный коучинг. Ну нельзя делать так, чтобы эти двое играли меньше остальных. Именно поэтому у России пока все паршиво.
На Кубке мира сборная России уступила Швеции (1:2) и обыграла Северную Америку (4:3). В заключительной игре группового турнира россияне встретятся с Финляндией.
Упёртый русский
Черри - известный русофобский клоун, слабо понимающий игру. Малкин пока просто выглядит слабо, Овечкин - средне. Что им играть то много?
12:07
egoshin-alex
В победном для РФ матче Малкин отдавал передачи чаще соперникам, чем партнерам, терял шайбу в своей зоне при обводке. Он в плохой форме. Зачем ему больше времени? Чтобы подводить команду?
11:45
sLot
Если у Овечкина игра не идёт,то тоже ему больше игрового времени давать?Он может отличаться голами, но самый решающий момент затормозить. Самый значимый гол Овечкина для сборной это в матче 1/4 финала на ОИ2006.
11:31
Имхотеп
Усатая чучундра вообще не тренер
11:30
alesi
тоже согласен на 100% ... и это уже не первый раз слышу от комментаторов ...еще в игре со Шведами говорили , что не понимают почему наши пятерки меняются строго по номеру 1,2,3,4... и ни каких изменений в игре нет...наше большинство просто кошмар... дайте Овечкину все 2 минуты и получите результат...он так привык играть...хотя бы статистику НХЛ посмотрели...
11:17
Искремас
Хоть кто-то из публичных людей вслух правду озвучил. А то Наилич со своей дипломатией достал. Никого не хочет обижать.
11:15
hansol76
цыплят по осени считают.но,сдаётся,он прав.все наши последние хоккейные поражения в основном на совести тренеров.
11:12
Гаттузо зол!
Не надо забывать, что со сборной СА было много удалений, а они не играют в меньшинстве. Потому меньше времени. Да и Малыч реально не в форме. Если ему дать 20-22 минуты он просто умрет. В целом про ТШ верно.
11:12
Singbеrt7
Согласен с канадским Жириком на все 100%!
11:04
БОР
в Питсбурге Малкин и Кросби используются точечно. Минут по 15-18. При этом они лучшие бомбардиры команды.
11:03
Глеб
Дона Черри позабыли как-то спросить
10:59