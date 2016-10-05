Брэд Маршан: "Против Хары очень неприятно играть"

Нападающий "Бостона" и сборной Канады Брэд Маршан высоко оценил класс своего одноклубника Здено Хары, выступавшего на Кубке мира-2016 в Торонто за сборную Европы. Он отметил, что выступление на турнире поможет его игрокам быстрее найти свою игру в регулярном чемпионате НХЛ-2016/17.

– Я как бы заново открыл для себя то, как тяжело играть против Хары, – приводит официальный сайт НХЛ слова Маршана. – Против него очень неприятно играть. Я знал это еще по тренировкам. Но когда ты действуешь против Здено в матче, то обращаешь внимание на некоторые детали и понимаешь, почему он так хорош. Он уже давно играет в НХЛ, но по-прежнему доминирует и нам повезло, что он играет за "Бостон".

На Кубке мира очень высокий темп, его невозможно повторить. Выступление там поможем нам хорошо начать сезон. Это пойдет команде на пользу. Я по себе знаю, что нужно 5-6 матчей, иногда 10, а порой и 30, чтобы втянуться. Так что это нам поможет на старте.