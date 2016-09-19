Борис Михайлов: "Почему поражение от шведов не трагедия? Кубок мира – коммерческий турнир"

Легендарный советский хоккеист и тренер Борис Михайлов поделился мнением о матче сборной России с командой Швеции (1:2) на Кубке мира, отметив, что соперник лишил подопечных Олега Знарка шайбы. По его словам, не стоит искать тренерских ошибок – вся команда не выполнила задание на игру.

– Сборная России 12 лет не проигрывала шведам на крупных турнирах. Как восприняли результат матча с ними на групповом этапе Кубка мира?

– Ну а теперь мы им проиграли, и я не вижу в этом трагедии. Соперник навязал нам свою волю, высокий темп игры и самое главное – они перевели игру в нашу зону и лишили сборную России шайбы. Шведы лучше катались и 50 минут были сильнее. А вот в концовке наши завладели инициативой, и не хватило совсем немного, чтобы сравнять счет.

Я не вижу катастрофы в результате матча по одной причине: это коммерческий турнир. Конечно, жалко, что проиграли. Мы все болели и надеялись на другой результат. Но получилось так, как получилось. Думаю, в следующем матче наши нападающие станут лучше контролировать шайбу и проявлять больше инициативы, чем соперник. Тогда все будет нормально.

– Почему все-таки игра у нашей команды, кроме концовки, не получилась? Причина в силе соперника, игре наших отдельных хоккеистов или тренерских ошибках?

– Мы не смогли зацепиться за шайбу в зоне противника, быстро ее теряли, и шведы этим воспользовались. В концовке они немного сбавили скорости, и сборную России сразу стало видно на площадке.

А что касается тренерских ошибок, давайте не будем их искать. Вся команда не выполнила задание на игру. Думаю, что тренерский штаб просил наших нападающих больше играть в зоне атаки. Я это предполагаю, потому что у нас линия нападения сильная, но в этом матче не удалось сделать задуманное, и причина не в наших хоккеистах, а в том, что соперник был более активен в отборе в своей зоне, чем наши нападающие в зоне соперника.

– Что нужно изменить в игре команды? Какие перестановки необходимы?

– Это вопрос к Знарку. Но если мы будем больше времени проводить в своей зоне, то нам забросят больше шайб. И великолепная игра Бобровского не спасет команду.

– Сборная Северной Америки разгромила финнов. Не опасаетесь повторения такого результата в матче со сборной России?

– Я надеюсь, что наши ребята исправятся и выполнят все установки тренерского штаба. Смотрю вперед с оптимизмом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)