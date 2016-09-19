Борис Михайлов: "Почему поражение от шведов не трагедия? Кубок мира – коммерческий турнир"

Легендарный советский хоккеист и тренер Борис Михайлов поделился мнением о матче сборной России с командой Швеции (1:2) на Кубке мира, отметив, что соперник лишил подопечных Олега Знарка шайбы. По его словам, не стоит искать тренерских ошибок – вся команда не выполнила задание на игру.
– Сборная России 12 лет не проигрывала шведам на крупных турнирах. Как восприняли результат матча с ними на групповом этапе Кубка мира?
– Ну а теперь мы им проиграли, и я не вижу в этом трагедии. Соперник навязал нам свою волю, высокий темп игры и самое главное – они перевели игру в нашу зону и лишили сборную России шайбы. Шведы лучше катались и 50 минут были сильнее. А вот в концовке наши завладели инициативой, и не хватило совсем немного, чтобы сравнять счет.
Я не вижу катастрофы в результате матча по одной причине: это коммерческий турнир. Конечно, жалко, что проиграли. Мы все болели и надеялись на другой результат. Но получилось так, как получилось. Думаю, в следующем матче наши нападающие станут лучше контролировать шайбу и проявлять больше инициативы, чем соперник. Тогда все будет нормально.
– Почему все-таки игра у нашей команды, кроме концовки, не получилась? Причина в силе соперника, игре наших отдельных хоккеистов или тренерских ошибках?
– Мы не смогли зацепиться за шайбу в зоне противника, быстро ее теряли, и шведы этим воспользовались. В концовке они немного сбавили скорости, и сборную России сразу стало видно на площадке.
А что касается тренерских ошибок, давайте не будем их искать. Вся команда не выполнила задание на игру. Думаю, что тренерский штаб просил наших нападающих больше играть в зоне атаки. Я это предполагаю, потому что у нас линия нападения сильная, но в этом матче не удалось сделать задуманное, и причина не в наших хоккеистах, а в том, что соперник был более активен в отборе в своей зоне, чем наши нападающие в зоне соперника.
– Что нужно изменить в игре команды? Какие перестановки необходимы?
– Это вопрос к Знарку. Но если мы будем больше времени проводить в своей зоне, то нам забросят больше шайб. И великолепная игра Бобровского не спасет команду.
– Сборная Северной Америки разгромила финнов. Не опасаетесь повторения такого результата в матче со сборной России?
– Я надеюсь, что наши ребята исправятся и выполнят все установки тренерского штаба. Смотрю вперед с оптимизмом. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
gumusss
Михайлов вообще не прав!Кубок Мира есть Кубок Мира!Зачем тогда сборную отправили?Сидели бы дома и смотрели бы коммерческий турнир по телевизору!
16:03
US46
Михайлов так перенебрежительно говорит, дабы возвысить свои медальки на второсортных ЧМяках, где у Канады в основном играл даже не второй и третий, а десятые составы.)) Но подспудно он понимает что Кубки Канады намного круче чемпионатов мира.))
15:57
koshaus
Если коммерческий турнир и результат не важен, пусть выступают в свитерах с надписью "Бабло", а не "Россия", ну чтоб никому обидно не было. Типа играют за бабло, а не за Россию.
15:48
kac35
.BattleFish., вы правы на 146%. Разве можно сравнивать этот турнир по значимости с ЧМ? Этот турнир где-то рядышком с ОИ стоит.
15:13
.BattleFish.
Насчет коммерческого турнира даже мне стало чуточку обидно, как такой прославленный человек может такое говорить!? Получается нашей сборной надо ехать туда чтобы номер откатать, подурачиться... пофиг, что все лучшие собираются очень редко, пофиг, что это последний шанс для поколения неудачников выиграть хоть что то стоящее на уровне сборных!
15:05
Генерал 123
Россия - уже не хоккейная страна.
15:04
Тропическая гемангиома Мовсисяна
с каких пор кубок канады стал самым ожидаемым турниром? ))) "эйр центр канада" на 100 процентов был заполнен только на матче Канада - Чехия, даже пиндосам этот турнир по барабану)))
14:54
Catch
Для всех людей, хоть в какой-то мере причастных к хоккею, будь то хоккеисты, тренеры или просто болельщики Кубок Мира - главный турнир, с которым можно сравнить только ОИ, которого всегда ждут с особым предвкушением и нетерпением. И только для Михайлова это коммерческий турнир.
14:37