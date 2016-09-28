10:08 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Анже Копитар: "Сборная Европы почувствовала, что может противостоять Канаде"

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Капитан сборной Европы Анже Копитар после поражения от Канады в первом финальном матче Кубка мира-2016 (1:3) отметил, что его команда достойно провела поединок и почувствовала, что может играть с соперником на равных. Вторая встреча финала состоится в ночь на 30 сентября.

- В какой-то момент матча мы начали диктовать свои условия и контролировать ход игры, - цитирует официальный сайт Кубка мира Копитара. - Я почувствовал, что мы можем противостоять им. Конечно, первые два гола канадцев - наши ошибки, и мы должны исправиться и сыграть в свою игру.

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